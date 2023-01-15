Около 80 тысяч человек вышли на митинг в Тель-Авиве

По данным издания, всего на акцию протеста вышли почти 80 тысяч человек. Граждане протестуют против новой юридической реформы главы правительства Биньямина Нетаньяху, которая позволит Кнессету сильнее контролировать судебную систему.

По словам организаторов акции, 14 января, несмотря на дождь, на митинг вышли более 100 тысяч жителей Израиля.

В данный момент протесты продолжаются — митинги идут в нескольких израильских городах.

В конце декабря президент РФ Владимир Путин направил Биньямину Нетаньяху поздравление по случаю его вступления в должность премьер-министра Израиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

