СМИ: На главу Суверенного совета Судана совершили покушение

Покушение было совершено на главу Суверенного совета Судана Абдель Фаттаха Аль-Бурхана во время его посещения военной базы на востоке страны, сообщила суданская газета Sudan Tribune.

Секретная служба США назвала покушение на Трампа своим провалом

По информации издания, политика пытались убить при помощи беспилотника во время церемонии выпуска военных курсантов на одной из военных баз на востоке страны.

В материале уточняется, что глава Суверенного совета Судана выжил.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп выступил в защиту сотрудницы Секретной службы, которая прикрыла его во время покушения на митинге в штате Пенсильвания, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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