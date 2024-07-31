СМИ: На главу Суверенного совета Судана совершили покушение

По информации издания, политика пытались убить при помощи беспилотника во время церемонии выпуска военных курсантов на одной из военных баз на востоке страны.

В материале уточняется, что глава Суверенного совета Судана выжил.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп выступил в защиту сотрудницы Секретной службы, которая прикрыла его во время покушения на митинге в штате Пенсильвания, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

