Секретная служба США назвала покушение на Трампа своим провалом

Покушение на бывшего президента США Дональда Трампа является самым большим провалом американской секретной службы. Как пишет РИА Новости, об этом заявила глава ведомства Кимберли Читл.

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«Инцидент в Пенсильвании 13 июля - самый значительный провал секретной службы за десятилетия», - сказала она на слушаниях в конгрессе.

Также Читл отметила, что полностью берёт на себя ответственность за действия сотрудников ведомства.

Ранее Трамп возмутился тем, что стрелявшему в него на митинге в Пенсильвании не помешали попасть на крышу здания, откуда велся огонь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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