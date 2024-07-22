Секретная служба США назвала покушение на Трампа своим провалом

«Инцидент в Пенсильвании 13 июля - самый значительный провал секретной службы за десятилетия», - сказала она на слушаниях в конгрессе.

Также Читл отметила, что полностью берёт на себя ответственность за действия сотрудников ведомства.

Ранее Трамп возмутился тем, что стрелявшему в него на митинге в Пенсильвании не помешали попасть на крышу здания, откуда велся огонь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

