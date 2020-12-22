СМИ: на чилийской антарктической станции обнаружили коронавирус

Короновирус выявили у сотрудников чилийской станции в Антарктиде имени генерала Бернардо О'Хиггинса, передает ТАСС.

Там 36 человек заразились этой болезнью. Ранее в Антарктиде коронавирус не выявляли.

Это одна из 13 антарктических станций Чили, находится на западе континента.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АнтарктидаКоронавирус
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