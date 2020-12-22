СМИ: на чилийской антарктической станции обнаружили коронавирус
22 декабря 202011:55
Короновирус выявили у сотрудников чилийской станции в Антарктиде имени генерала Бернардо О'Хиггинса, передает ТАСС.
Там 36 человек заразились этой болезнью. Ранее в Антарктиде коронавирус не выявляли.
Это одна из 13 антарктических станций Чили, находится на западе континента.
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22 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru