СМИ: мятежники в Нигере заявили о подготовке агрессии из-за рубежа

Иностранное государство готовит агрессию против Нигера, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление Национального совета спасения родины, который является правящим органом мятежников.

США приостановят финансирование нескольких программ помощи Нигеру

При этом они не уточнили, какая именно страна может готовить нападение.

Ранее мятежники Нигера обратились к ЧВК «Вагнер», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр телетрансляции
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