СМИ: мятежники в Нигере заявили о подготовке агрессии из-за рубежа
7 августа 202305:24
Иностранное государство готовит агрессию против Нигера, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление Национального совета спасения родины, который является правящим органом мятежников.
При этом они не уточнили, какая именно страна может готовить нападение.
Ранее мятежники Нигера обратились к ЧВК «Вагнер», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru