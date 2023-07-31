СМИ: Мятежники в Нигере задержали четырех министров и лидера правящей партии
Устроившие военный переворот в Нигере мятежники задержали министра по вопросам нефти страны Махамана Сани Махамаду и министра горнодобывающей отрасли Усейни Хадизату, сообщает Agence France-Presse.
В сообщении говорится, что также они задержали министра внутренних дел Хаму Амаду Сули и министра транспорта Умару Малама Альму.
Кроме того, в списке задержанных мятежниками политиков - лидер партии президента страны «Партия за демократию и социализм в республике Нигер» Фурмакойе Гадо.
В партии отстранённого от власти президента Мохамада Базума призвали к немедленному освобождению задержанных.
Ранее представитель мятежников полковник Амаду Абдраман объявил по государственному телевидению, что новым главой государства стал генерал Абдурахман Тчиани, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru