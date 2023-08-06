СМИ: мятежники Нигера обратились к ЧВК «Вагнер»
Один из лидеров мятежников в Нигере генерал Салифу Моди обратился к ЧВК «Вагнер», сообщает Associated Press со ссылкой на источник.
Стало известно о встрече генерала с одним из представителей военной компании. Это подтвердил журналист, старший научный сотрудник «Центра Суфан» Васим Наср.
Переговоры состоялись в соседней Мали, в которой в 2021 году также произошел военный переворот. Как считает Наср, мятежники Нигера нуждаются в помощи «Вагнера», чтобы удержать власть. При этом Мали поддерживает мятежников Нигера. Там бойцы ЧВК «Вагнер» находятся по приглашению властей.
Ранее посол Нигера во Франции призвал освободить президента Базума, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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