СМИ: мятежники Нигера обратились к ЧВК «Вагнер»

Стало известно о встрече генерала с одним из представителей военной компании. Это подтвердил журналист, старший научный сотрудник «Центра Суфан» Васим Наср.

Переговоры состоялись в соседней Мали, в которой в 2021 году также произошел военный переворот. Как считает Наср, мятежники Нигера нуждаются в помощи «Вагнера», чтобы удержать власть. При этом Мали поддерживает мятежников Нигера. Там бойцы ЧВК «Вагнер» находятся по приглашению властей.

Ранее посол Нигера во Франции призвал освободить президента Базума, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

