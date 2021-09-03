СМИ: Мулла Барадар возглавит новое правительство Афганистана

Главой нового правительства Афганистана станет глава политического офиса движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) мулла Абдул Гани Барадар. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

СМИ: лидер талибов возглавит правительство Афганистана

По данным агентства, посты в новом правительстве займут заместитель лидера талибов Мохаммад Якуб, а также заместитель политофиса движения Шер Мохаммед Аббас Станекзай.

Однако, как заявил представитель «Талибана» Забихулла Муджахид, сообщения СМИ не соответствуют действительности.

«Нет никакой достоверной информации о новом кабинете, это только слухи, неправда», — подчеркнул Муджахид в беседе с РИА Новости.

Представитель талибов также опроверг сообщения о планах объявить состав нового афганского правительства в пятницу.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АфганистанТалибан
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры