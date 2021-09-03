СМИ: Мулла Барадар возглавит новое правительство Афганистана
Главой нового правительства Афганистана станет глава политического офиса движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) мулла Абдул Гани Барадар. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.
По данным агентства, посты в новом правительстве займут заместитель лидера талибов Мохаммад Якуб, а также заместитель политофиса движения Шер Мохаммед Аббас Станекзай.
Однако, как заявил представитель «Талибана» Забихулла Муджахид, сообщения СМИ не соответствуют действительности.
«Нет никакой достоверной информации о новом кабинете, это только слухи, неправда», — подчеркнул Муджахид в беседе с РИА Новости.
Представитель талибов также опроверг сообщения о планах объявить состав нового афганского правительства в пятницу.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,0 млн+18 856 / сут.
Умерли
186 тыс.+799 / сут.
Выздоровели
6,2 млн+18 690 / сут.
- В России выявили 18 856 случаев коронавируса за сутки
- «Чем раньше, тем лучше»: Путин настроен на полное восстановление отношений с Украиной
- СМИ: Мулла Барадар возглавит новое правительство Афганистана
- Путину понравился доклад спецслужб США о происхождении коронавируса
- Путин отвёл два года на подготовку программы обновления дальневосточных городов
- «Совсем недолго»: Миллер заявил о скором завершении строительства «Северного потока-2»
- Голикова: «Санитарный щит» - один из самых необходимых проектов
- Голикова назвала сроки достижения коллективного иммунитета в РФ
- СМИ: Ракету Alpha взорвали дистанционно по решению военных
- Сергунина: Три тысячи посетителей привлекла площадка Москвы на Российской креативной неделе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru