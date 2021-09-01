СМИ: лидер талибов возглавит правительство Афганистана
Лидер запрещённого в России радикального движения «Талибан» Хайбатулла Ахундзада возглавит правительство Афганистана, сообщает телеканал Tolo News.
Член комиссии движения по культуре Анамулла Самангани заявил телеканалу, что «в этом не может быть никаких сомнений».
Ранее СМИ сообщили, что ключевые посты в новом правительстве Афганистана заняли три лидера талибов. Должность министра обороны занял сын основателя движения Мулла Якуб Ахунд, сын одного из лидеров «Талибана» Халифа Хаккани стал министром внутренних дел, а глава политического офиса организации мулла Абдул Гани Барадар возглавил МИД.
Кроме того, талибы назначили нового губернатора провинции Панджшер, где в настоящее время сконцентрированы силы сопротивления.
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