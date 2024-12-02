СМИ: Молодые люди теряют интерес к использованию поисковика Google

Это связано с тем, что молодые люди теряют интерес к использованию поисковика компании. Теперь молодежь чаще использует для этого другие платформы, в том числе основанные на искусственном интеллекте.

Интерес снижается в связи с развитием ИИ, популяризацией маркетплейсов и деградацией качества выдаваемой Google поисковой информации.

Если бы в свое время Internet Explorer не отделили от Microsoft, браузер Chrome не появился бы, заявил НСН председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко.

