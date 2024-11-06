СМИ: Минюст США рассматривает возможность закрытия уголовных дел против Трампа

Министерство юстиции США обсуждает вариант прекращения двух федеральных уголовных дел против Дональда Трампа на фоне его прогнозируемой победы на выборах президента, сообщает NBC со ссылкой на источники.

По данным телеканала, чиновники министерства могут принять решение о закрытии дел до вступления Трампа в должность, ссылаясь на давнюю практику, согласно которой действующий президент не может быть привлечен к уголовной ответственности.