СМИ: Минюст США рассматривает возможность закрытия уголовных дел против Трампа

Министерство юстиции США обсуждает вариант прекращения двух федеральных уголовных дел против Дональда Трампа на фоне его прогнозируемой победы на выборах президента, сообщает NBC со ссылкой на источники.

По данным телеканала, чиновники министерства могут принять решение о закрытии дел до вступления Трампа в должность, ссылаясь на давнюю практику, согласно которой действующий президент не может быть привлечен к уголовной ответственности.

Камала Харрис поздравила Дональда Трампа с победой на выборах

Сам Трамп настаивал на прекращении дел, указывая на постановление Верховного суда США, которое предполагает наличие у президента иммунитета от преследования за действия, совершенные на посту.

Однако суд установил, что неприкосновенность распространяется лишь на официальные действия президента. Трамп продолжает утверждать, что его нельзя судить за события, произошедшие в период его пребывания в должности, включая штурм Капитолия 6 января 2021 года, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:Уголовное ДелоВыборы в СШАТрамп

Горячие новости

Все новости

партнеры