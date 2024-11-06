Камала Харрис поздравила Дональда Трампа с победой на выборах

Вице-президент США Камала Харрис поздравила Дональда Трампа с победой на президентских выборах, сообщает Associated Press.

По данным агентства, в ходе разговора она подчеркнула важность мирной передачи власти. Выборы президента США на которых участвовали Камала Харрис от Демократической партии и Дональд Трамп от Республиканской, состоялись 5 ноября.

СМИ: Харрис готовится признать поражение и поздравить Трампа

Дональд Трамп был объявлен победителем президентских выборов США 2024 года примерно в два часа ночи по времени Вашингтона (10:00 мск).

По данным ведущих американских новостных изданий, Трамп победил в ключевых штатах, обеспечив себе необходимое количество голосов выборщиков, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Выборы в СШАДональд ТрампКамала Харрис

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