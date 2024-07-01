СМИ: Минюст США предъявит обвинения Boeing в преступном мошенничестве
Министерство юстиции США решило выдвинуть против корпорации Boeing уголовного обвинения из-за того, что компания нарушила договоренность, связанную с крушениями самолетов этой марки в 2018-2019 годах. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
Речь идет о нарушении соглашения от 2021 года. Оно защищало Boeing от уголовного преследования при условии пересмотра практик и предоставления регулярной отчетности. В материале уточняется, что обвинение против компании будет основано на одном пункте – дезинформация США о мерах по обеспечению безопасности самолетов.
Формальное решение по этому вопросу Минюст США должен принять и огласить до 7 июля.
В последнее время неоднократно сообщалось о технических проблемах с самолетами марки Boeing. Так, в начале мая Федеральное управление гражданской авиации США начало новое расследование в отношении компании после того, как выяснилось, что сотрудники Boeing могли пропускать проверки самолетов Boeing 787 Dreamliner и предоставлять в отчетах ложную информацию, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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