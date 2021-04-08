СМИ: Минюст США одобрил новые санкции против Nord Stream 2
Американская администрация рассматривает возможность введения очередных санкций против строительства российского газопровода «Северный поток-2», сообщает издание Politico со ссылкой на американского чиновника.
По его словам, Минюст США ранее дал добро еще минимум на два санкционных пакета, направленных на компанию-оператора проекта Nord Stream 2 AG и ее руководителя Маттиаса Варнига. Под вопросом остается включение Nord Stream 2 AG и Варнига в список ограничений, который администрация США должна будет представить в Конгресс в мае.
Ранее компания-оператор строительства трубопровода Nord Stream 2 AG заявила о повышенной активности иностранных военных судов и авиации в районе проведения работ. В частности, компания сообщила, что боевой корабль ВМС Польши и противолодочный самолет сил страны выполняли маневры на близком расстоянии от трубоукладочного судна «Фортуна».
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