СМИ: Министр транспорта Литвы собрался в отставку из-за ситуации с «Беларуськалием»

Министр транспорта и коммуникаций Литвы Марюс Скуодис намерен подать в отставку из-за того, что «Литовские железные дороги» заявили, что продолжат перевозку грузов «Беларуськалия» вопреки санкциям США. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на представителя партии свободы Витаутаса Миталаса.

У себя в Facebook тремя часами ранее Скуодис написал, что в конце ноября ему сообщили, что Белоруссия по собственной инициативе перечисляет значительную сумму средств на счет Литовской железной дороги.