СМИ: Министр транспорта Литвы собрался в отставку из-за ситуации с «Беларуськалием»
Министр транспорта и коммуникаций Литвы Марюс Скуодис намерен подать в отставку из-за того, что «Литовские железные дороги» заявили, что продолжат перевозку грузов «Беларуськалия» вопреки санкциям США. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на представителя партии свободы Витаутаса Миталаса.
У себя в Facebook тремя часами ранее Скуодис написал, что в конце ноября ему сообщили, что Белоруссия по собственной инициативе перечисляет значительную сумму средств на счет Литовской железной дороги.
Так, о намерении уйти с поста министра заявил и глава МИД Габриелюс Ландсбергис.
Министерство финансов США ранее сообщило, что новые американские санкции против Минска предписывают контрагентам свернуть операции с белорусской компанией «Беларуськалий» в срок до 8 декабря. Но в декабре компания «Литовские железные дороги» собирается продолжить транспортировку грузов «Беларуськалия», который уже рассчитался за эти грузы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,9 млн+30 209 / сут.
Умерли
286 тыс.+1 181 / сут.
Выздоровели
8,6 млн+35 794 / сут.
- Глава СПЧ призвал высылать из страны нарушающих закон мигрантов
- Суд арестовал устроившего стрельбу в московском МФЦ
- Суд не изменил решение о выдворении из РФ комика Мирзализаде
- Похолодание пришло в Москву с Новой Земли
- Друг актера Панина избил бывшего замминистра до смерти
- Глава СПЧ предложил выдавать QR-коды всем, у кого высокий титр антител
- Детям до 13 лет запретят пользоваться Instagram
- Песков прокомментировал слова Байдена о встрече стран НАТО с Россией
- На Украине предложили ввести штрафы за «отрицание вооруженной агрессии РФ»
- Власти Белоруссии назвали нелепой информацию NYT о посадке борта Ryanair с Протасевичем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru