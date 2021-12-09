СМИ: Министр транспорта Литвы собрался в отставку из-за ситуации с «Беларуськалием»

Министр транспорта и коммуникаций Литвы Марюс Скуодис намерен подать в отставку из-за того, что «Литовские железные дороги» заявили, что продолжат перевозку грузов «Беларуськалия» вопреки санкциям США. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на представителя партии свободы Витаутаса Миталаса.

У себя в Facebook тремя часами ранее Скуодис написал, что в конце ноября ему сообщили, что Белоруссия по собственной инициативе перечисляет значительную сумму средств на счет Литовской железной дороги.

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Так, о намерении уйти с поста министра заявил и глава МИД Габриелюс Ландсбергис.

Министерство финансов США ранее сообщило, что новые американские санкции против Минска предписывают контрагентам свернуть операции с белорусской компанией «Беларуськалий» в срок до 8 декабря. Но в декабре компания «Литовские железные дороги» собирается продолжить транспортировку грузов «Беларуськалия», который уже рассчитался за эти грузы.

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Фото: bbc.com
ТЕГИ:МинистрыЛитва
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