СМИ: Министр обороны ФРГ уйдет в отставку

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт приняла решение уйти в отставку. Об этом пишет Bild со ссылкой на источники.

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По данным издания, инициатива исходила от самой Ламбрехт, которая в последнее время подвергалась критике за состояние материально-технической базы армии ФРГ.

«Теперь речь идет о дате отставки. Ведутся консультации по вопросу о преемнике», — отмечается в материале.

Как пишет Bild, на пост министра обороны претендует уполномоченный бундестага по делам военнослужащих Ева Хегль.

Ранее Ламбрехт критиковали за недостаточное обеспечение материально-технической базы бундесвера, часто ломающуюся военную технику, кроме того, одним из поводов стало новогоднее обращение министра. В ролике Ламбрехт произносит речь на фоне шума ветра и фейерверков, слова главы минобороны можно разобрать частично. Также министр использовала в обращении спорные формулировки, говоря о конфликте на Украине: так, Ламбрехт заявила, что с ним «были связаны особенные впечатления» и «много встреч с интересными и хорошими людьми».

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Фото: bundesregierung.de
ТЕГИ:ОтставкаМинистрыМинобороныГермания
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