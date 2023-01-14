СМИ: Министр обороны ФРГ уйдет в отставку

По данным издания, инициатива исходила от самой Ламбрехт, которая в последнее время подвергалась критике за состояние материально-технической базы армии ФРГ.

«Теперь речь идет о дате отставки. Ведутся консультации по вопросу о преемнике», — отмечается в материале.

Как пишет Bild, на пост министра обороны претендует уполномоченный бундестага по делам военнослужащих Ева Хегль.

Ранее Ламбрехт критиковали за недостаточное обеспечение материально-технической базы бундесвера, часто ломающуюся военную технику, кроме того, одним из поводов стало новогоднее обращение министра. В ролике Ламбрехт произносит речь на фоне шума ветра и фейерверков, слова главы минобороны можно разобрать частично. Также министр использовала в обращении спорные формулировки, говоря о конфликте на Украине: так, Ламбрехт заявила, что с ним «были связаны особенные впечатления» и «много встреч с интересными и хорошими людьми».

