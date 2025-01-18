СМИ: Миллионеры массово покидают Великобританию
Рекордное число миллионеров уехало из Великобритании после прихода к власти в стране лейбористов. Об этом пишет Times, ссылаясь на подсчеты аналитической фирмы New World Wealth.
По данным издания, миллионеры покидают Соединенное Королевство на фоне прихода к власти премьер-министра Кира Стармера и введения новой налоговой политики, отпугивающей инвесторов.
«С момента объявления всеобщих выборов каждые 45 минут Британию покидает один долларовый миллионер», — отмечается в материале.
В 2024 году из Британии уехали около 11 тысяч миллионеров. Фактическое число покинувших страну еще выше, так как итоговый показатель учитывает и прибывших в королевство миллионеров. Состоятельные люди уезжают в основном в ОАЭ и европейские страны, например, в Италию или Швейцарию.
Ранее СМИ сообщили, что британские солдаты начали массово увольняться из вооруженных сил. За последний год из армии ушли более 15 тысяч человек.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ЛНР шесть населенных пунктов остались без воды из-за аварии
- Семью Ходорковского захотели выписать из квартиры в Москве
- Госдолг США достиг $36,174 трлн
- СМИ: Миллионеры массово покидают Великобританию
- На Камчатке выявили 36 случаев заражения гепатитом В и С в онкодиспансере
- Боб Дилан зарегистрировался в TikTok
- В Уфе произошел пожар в магазине «Светофор»
- Над территорией России уничтожили 46 дронов ВСУ
- Жителям белгородского приграничья раздали более 10 тысяч огнетушителей
- Депутат Бессараб: Правительство может доиндексировать пенсии на 2,22%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru