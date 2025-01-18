СМИ: Миллионеры массово покидают Великобританию

Рекордное число миллионеров уехало из Великобритании после прихода к власти в стране лейбористов. Об этом пишет Times, ссылаясь на подсчеты аналитической фирмы New World Wealth.

По данным издания, миллионеры покидают Соединенное Королевство на фоне прихода к власти премьер-министра Кира Стармера и введения новой налоговой политики, отпугивающей инвесторов.

«С момента объявления всеобщих выборов каждые 45 минут Британию покидает один долларовый миллионер», — отмечается в материале.

В 2024 году из Британии уехали около 11 тысяч миллионеров. Фактическое число покинувших страну еще выше, так как итоговый показатель учитывает и прибывших в королевство миллионеров. Состоятельные люди уезжают в основном в ОАЭ и европейские страны, например, в Италию или Швейцарию.

Ранее СМИ сообщили, что британские солдаты начали массово увольняться из вооруженных сил. За последний год из армии ушли более 15 тысяч человек.

