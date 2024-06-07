СМИ: Милей не поедет на саммит G7 и конференцию по Украине

По данным газеты, изменение планов связано с тем, что глава государства хочет быть в Аргентине во время национальных праздников 17 и 20 июня. Также отменена двусторонняя встреча во Франции с президентом Эммануэлем Макроном.

Саммит G7состоится 13-15 июня, а швейцарская конференция 15-16 июня.

Ранее стало известно, что Бразилия не будет отправлять высокопоставленных представителей на саммит по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

