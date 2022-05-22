СМИ: МИД Турции вызвал посла США
МИД Турции вызвал посла США в Анкаре Джеффа Флейка. Турецкая сторона выразила недовольство позицией диппредставительства по поводу прошедшего митинга в Стамбуле в пятницу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.
«Недовольство предупреждением посольства США перед митингом, состоявшимся вчера (21 мая) в Стамбуле, было передано послу США Джеффу Флейку, который сегодня (22 мая) был вызван в МИД Турции», - сообщил собеседник агентства.
По его словам, в МИД Турции заявили о необоснованном утверждении о мерах, которые принимают турецкие подразделения безопасности на таких митингах.
«В то время как события, происходящие в США, где непропорциональное применение силы сотрудниками правоохранительных органов является серьезной проблемой, недопустимо создавать впечатление, что в этой связи существует важная проблема в Турции, где митинги являются давней традицией демократии», - цитирует агентство источник.
Также Анкара выразила ожидания, «что в будущем власти США будут выдавать предупреждения о поездках/демонстрациях своим гражданам с учетом фактов».
В пятницу в Стамбуле состоялся митинг, организованный крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партией (CHP). Посольство США в Турции предупредило американцев об этом, отметив, что правоохранительные органы Турции якобы могут осуществлять жесткие действия.
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