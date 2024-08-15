СМИ: МИД Бангладеш отозвал послов из России, США, Британии и еще четырех стран

МИД Бангладеш решил отозвать послов из семи стран, включая Россию, США, Германию, Японию, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Мальдивы. Причиной этого шага названы «текущие изменения», сообщает бангладешский новостной портал UNB.

По данным издания, МИД Бангладеш направил дипломатам индивидуальные указания о переводе их с текущих должностей в посольствах обратно в министерство.

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В уведомлениях использовалась формулировка «принято решение о переводе вас в Дакку».

Портал также сообщает, что временное правительство Бангладеш вскоре назначит новых послов в эти страны и, вероятно, произойдут дополнительные изменения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / AP
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