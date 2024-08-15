СМИ: МИД Бангладеш отозвал послов из России, США, Британии и еще четырех стран
МИД Бангладеш решил отозвать послов из семи стран, включая Россию, США, Германию, Японию, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Мальдивы. Причиной этого шага названы «текущие изменения», сообщает бангладешский новостной портал UNB.
По данным издания, МИД Бангладеш направил дипломатам индивидуальные указания о переводе их с текущих должностей в посольствах обратно в министерство.
В уведомлениях использовалась формулировка «принято решение о переводе вас в Дакку».
Портал также сообщает, что временное правительство Бангладеш вскоре назначит новых послов в эти страны и, вероятно, произойдут дополнительные изменения, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МО РФ: Координационный совет по безопасности не подменяет командование
- Экс-глава разведки ФРГ: Дуда и Зеленский договорились о подрыве «Северных потоков»
- В Выборге завершился 32-й фестиваль российского кино «Окно в Европу»
- В Швеции зафиксирован первый случай заражения оспой обезьян
- Зеленский потребовал срочно рассмотреть законопроект о гражданстве для наемников
- Пентагон заявил о нехватке у ВСУ оружия для проведения контрнаступления
- ФРГ планирует поставить Украине около 30 танков Leopard 1 и 400 бронемашин MRAP
- СМИ: МИД Бангладеш отозвал послов из России, США, Британии и еще четырех стран
- В Курской области рассматривают вопрос о введении дистанционного обучения
- СМИ: британские танки Challenger 2 использовались ВСУ в Курской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru