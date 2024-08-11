Бывший премьер Бангладеш заявила о причастности США к ее отставке
Бывший премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина заявила, что к ее уходу с поста причастны Соединенные Штаты. Об этом говорится в письме политика, которое поступило в распоряжение газеты Economic Times.
По словам Хасины, она могла остаться у власти, если бы предоставила США в пользование острова Сен-Мартен для размещения там американской военной базы. Политик отметила, что в таком случае Вашингтон получил бы контроль над Бенгальским заливом.
Хасина 5 августа покинула резиденцию в Дакке на фоне беспорядков. По данным СМИ, она попросила убежище в Великобритании.
Новым главой правительства Бангладеш стал доктор Мухаммад Юнус, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Турция может заблокировать доступ к Telegram
- В Подмосковье двое мигрантов избили мужчину из-за замечания
- Жителям Вильнюса выдадут брошюры о действиях в случае войны
- В Лондоне появилось седьмое граффити Бэнкси за неделю
- Бывший премьер Бангладеш заявила о причастности США к ее отставке
- Трамп проведет три раунда теледебатов с Харрис
- Кадыров заявил о готовности Чечни принять жителей Курской области
- Вэнс предложил депортировать из США миллион нелегальных мигрантов
- В сургутском кардиоцентре 94 человека отравились продуктами
- В Сочи катер наехал на купающегося в море мужчину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru