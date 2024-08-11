Бывший премьер Бангладеш заявила о причастности США к ее отставке

По словам Хасины, она могла остаться у власти, если бы предоставила США в пользование острова Сен-Мартен для размещения там американской военной базы. Политик отметила, что в таком случае Вашингтон получил бы контроль над Бенгальским заливом.

Хасина 5 августа покинула резиденцию в Дакке на фоне беспорядков. По данным СМИ, она попросила убежище в Великобритании.

Новым главой правительства Бангладеш стал доктор Мухаммад Юнус, передает «Радиоточка НСН».

