Бывший премьер Бангладеш заявила о причастности США к ее отставке

Бывший премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина заявила, что к ее уходу с поста причастны Соединенные Штаты. Об этом говорится в письме политика, которое поступило в распоряжение газеты Economic Times.

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По словам Хасины, она могла остаться у власти, если бы предоставила США в пользование острова Сен-Мартен для размещения там американской военной базы. Политик отметила, что в таком случае Вашингтон получил бы контроль над Бенгальским заливом.

Хасина 5 августа покинула резиденцию в Дакке на фоне беспорядков. По данным СМИ, она попросила убежище в Великобритании.

Новым главой правительства Бангладеш стал доктор Мухаммад Юнус, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / AP
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