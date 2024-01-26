СМИ: Microsoft перестанет выпускать игры на дисках
Американская корпорация Microsoft откажется от выпуска игр на физических носителях, утверждает портал Wccftech.
Журналисты сослались на мнение инсайдера Джеза Кордена. Он проанализировал грядущие увольнения в игровом подразделении Microsoft и сделал вывод, что они связаны с отказом от дисков.
По словам Кордена, корпорация будет предлагать только цифровой контент. Отказ от физических носителей инсайдер счел мировым трендом.
Также он напомнил о слухах, согласно которым корпорация намерена отказаться от дисковода в дальнейших версиях приставок Xbox.
По информации портала The Verge, Microsoft уволит 8% сотрудников игрового подразделения. Под сокращения попадут 1,9 тысячи человек, передает «Радиоточка НСН».
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