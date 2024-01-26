СМИ: Microsoft перестанет выпускать игры на дисках

Журналисты сослались на мнение инсайдера Джеза Кордена. Он проанализировал грядущие увольнения в игровом подразделении Microsoft и сделал вывод, что они связаны с отказом от дисков.

По словам Кордена, корпорация будет предлагать только цифровой контент. Отказ от физических носителей инсайдер счел мировым трендом.

Также он напомнил о слухах, согласно которым корпорация намерена отказаться от дисковода в дальнейших версиях приставок Xbox.

По информации портала The Verge, Microsoft уволит 8% сотрудников игрового подразделения. Под сокращения попадут 1,9 тысячи человек, передает «Радиоточка НСН».

