Microsoft подтвердила выход игры про Индиану Джонса в 2024 году

Компания Microsoft в пятницу, 19 января, провела презентацию Xbox Developer Direct 2024. Трансляция велась на YouTube.

Спилберг: Индиана Джонс может стать женщиной

На мероприятии показали пять основных проектов подразделения Xbox, включая приключенческий экшен по мотивам фильмов об Индиане Джонсе. Действие игры развернется в 1937. Археолог отправится в Ватикан, Таиланд, Египет и Гималаи.

Игра выйдет в 2024 году. Точная дата пока неизвестна.

По версии журнала Empire, Индиана Джонс в исполнении Харрисона Форда является лучшим киногероем в истории, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КиноИгрыMicrosoft

Горячие новости

Все новости

партнеры