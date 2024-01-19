Microsoft подтвердила выход игры про Индиану Джонса в 2024 году
19 января 202420:38
Компания Microsoft в пятницу, 19 января, провела презентацию Xbox Developer Direct 2024. Трансляция велась на YouTube.
На мероприятии показали пять основных проектов подразделения Xbox, включая приключенческий экшен по мотивам фильмов об Индиане Джонсе. Действие игры развернется в 1937. Археолог отправится в Ватикан, Таиланд, Египет и Гималаи.
Игра выйдет в 2024 году. Точная дата пока неизвестна.
По версии журнала Empire, Индиана Джонс в исполнении Харрисона Форда является лучшим киногероем в истории, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru