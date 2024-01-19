Microsoft подтвердила выход игры про Индиану Джонса в 2024 году

На мероприятии показали пять основных проектов подразделения Xbox, включая приключенческий экшен по мотивам фильмов об Индиане Джонсе. Действие игры развернется в 1937. Археолог отправится в Ватикан, Таиланд, Египет и Гималаи.

Игра выйдет в 2024 году. Точная дата пока неизвестна.

По версии журнала Empire, Индиана Джонс в исполнении Харрисона Форда является лучшим киногероем в истории, передает «Радиоточка НСН».

