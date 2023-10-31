База США на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу

Военный объект расположен на нефтяном месторождении «Омар». По информации агентства, на базе прозвучало четыре взрыва.

Источник заявил, что после взрывов вертолеты и беспилотники США поднялись в небо.

Представитель Пентагона Патрик Райдер 31 октября объявил об отправке на Ближний Восток еще 300 военнослужащих. Место их дислокации он не раскрыл.

Ранее в американском военном ведомстве сообщили, за последние дни в результате атак на базы США пострадал 21 военнослужащий, отмечает «Радиоточка НСН».

