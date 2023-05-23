СМИ: между Бербок и Сийярто произошел конфликт из-за Украины

Между главой МИД ФРГ Анналеной Бербок и ее коллегой из Венгрии Петером Сийярто произошел конфликт, сообщает Politico.

Пользователи Twitter возмутились высказыванием Бербок о помощи оружием РФ

Поводом послужила блокировка помощи Киеву. Представители Германии и Венгрии поругались во время встречи министров иностранных дел в Брюсселе.

Немецкий министр иностранных дел упрекнула Сийярто в нежелании одобрить дополнительную военную помощь Евросоюза Киеву. Дипломаты также поспорили из-за роли венгерского банка ОТР в конфликте вокруг Украины.

Ранее Бербок заявила о «тесной дружбе» с главой МИД Украины Кулебой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:УкраинаВенгрияГермания

Горячие новости

Все новости

партнеры