СМИ: между Бербок и Сийярто произошел конфликт из-за Украины
Между главой МИД ФРГ Анналеной Бербок и ее коллегой из Венгрии Петером Сийярто произошел конфликт, сообщает Politico.
Поводом послужила блокировка помощи Киеву. Представители Германии и Венгрии поругались во время встречи министров иностранных дел в Брюсселе.
Немецкий министр иностранных дел упрекнула Сийярто в нежелании одобрить дополнительную военную помощь Евросоюза Киеву. Дипломаты также поспорили из-за роли венгерского банка ОТР в конфликте вокруг Украины.
Ранее Бербок заявила о «тесной дружбе» с главой МИД Украины Кулебой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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