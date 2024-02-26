СМИ: Мехико столкнулся с сильнейшим водным кризисом

Уровень воды в водохранилищах Мехико опустился до исторически минимального уровня. Причиной дефицита воды стало аномально низкое количество осадков и высокие температуры, а также изменение климата под влиянием Ла-Нинья и Эль-Ниньо. Около 40% воды теряется по причине утечек, которые происходит из-за перекачки вверх по склонам на большие расстояния из источников за пределами Мехико, уточняет чиновник.

Также в качестве причин указывают рост населения города, в то время как система водоснабжения не успевает за увеличением числа граждан. Власти в свою очередь ввели жесткие ограничения на воду, откачиваемую из водохранилищ, и сократили ее подачу населению на четверть. Сезон дождей в Мехико начнется летом, и специалисты допускают, что вода может закончиться до его начала.

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