СМИ: Мехико столкнулся с сильнейшим водным кризисом
Мексиканские чиновники прогнозируют сильнейший водный кризис в столице - по их оценке, в конце июня в Мехико может наступить «день зеро», когда в кранах исчезнет вода. Об экстремальной засухе в городе со ссылкой на представителя местных властей рассказал CNN.
Уровень воды в водохранилищах Мехико опустился до исторически минимального уровня. Причиной дефицита воды стало аномально низкое количество осадков и высокие температуры, а также изменение климата под влиянием Ла-Нинья и Эль-Ниньо. Около 40% воды теряется по причине утечек, которые происходит из-за перекачки вверх по склонам на большие расстояния из источников за пределами Мехико, уточняет чиновник.
Также в качестве причин указывают рост населения города, в то время как система водоснабжения не успевает за увеличением числа граждан. Власти в свою очередь ввели жесткие ограничения на воду, откачиваемую из водохранилищ, и сократили ее подачу населению на четверть. Сезон дождей в Мехико начнется летом, и специалисты допускают, что вода может закончиться до его начала.
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