СМИ: материнская компания Silicon Valley Bank не исключила банкротство
16 марта 202301:02
Материнская компания банка Silicon Valley Bank - SVB Financial Group рассматривает подачу заявления о банкротстве, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Reuters.
Это станет одним из вариантов продажи активов. Другие подробности не сообщаются.
Напомним, пенсионные фонды потеряли миллионы долларов из-за банкротства SVB. После закрытия Silicon Valley Bank пять пенсионных фондов в США и два фонда за границей заявили, что у них были инвестиции в акции этого банка.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru