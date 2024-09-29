СМИ: Цукерберг стал в шесть раз богаче после запуска метавселенной

Он стал богаче на $73,4 миллиарда в 2024 году. Бизнесмен является четвертым самым богатым человеком в мире. Он присоединился к клубу с состоянием в $200 млрд, в котором состоят всего три человека.

Цукерберг указал, что Meta AI имеет все шансы стать самым используемым помощником в мире.

Ранее группа сенаторов в ходе слушаний в Конгрессе США обвинила основателя компании Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) Марка Цукерберга в нежелании бороться с распространением вредоносного контента в соцсетях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

