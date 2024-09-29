СМИ: Цукерберг стал в шесть раз богаче после запуска метавселенной
Состояние миллиардера из США Марка Цукерберга увеличилось в шесть раз после запуска метавселенной Metaverse и достигло $201 миллиарда, сообщает Bloomberg.
Он стал богаче на $73,4 миллиарда в 2024 году. Бизнесмен является четвертым самым богатым человеком в мире. Он присоединился к клубу с состоянием в $200 млрд, в котором состоят всего три человека.
Цукерберг указал, что Meta AI имеет все шансы стать самым используемым помощником в мире.
Ранее группа сенаторов в ходе слушаний в Конгрессе США обвинила основателя компании Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) Марка Цукерберга в нежелании бороться с распространением вредоносного контента в соцсетях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Цукерберг стал в шесть раз богаче после запуска метавселенной
- МИД РФ: К Лаврову выстроилась очередь после выступления на Генассамблее ООН
- Белоруссия: Десятки тысяч украинцев ежемесячно бегут из стран Европы
- СМИ: Задержаны мошенники, представлявшиеся бойцами «Ахмата»
- ФСБ исключила связь взрыва на мосту под Самарой с атакой беспилотника
- ГУР МО Украины: Убит полковник ВС РФ Коломейцева в Подмосковье
- Самолет приземлился в Ульяновске из-за смерти пассажира
- Лавров: Реакция Запада на ядерную доктрину РФ будет ясна по решениям по Киеву
- СМИ: Водитель легковушки наехал на четверых пешеходов в Кировской области
- Никас Сафронов передаст 100 тысяч рублей избитой пенсионерке в Ульяновской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru