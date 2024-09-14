СМИ: Маск тратит на охрану миллионы долларов в год
Бизнесмен Илон Маск ежегодно тратит на личную охрану миллионы долларов. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на внутреннюю документацию компании миллиардера Tesla.
По данным газеты, Маск постоянно сталкивается с угрозами убийства и преследованиями. Бизнесмену пришлось расширить «и без того внушительную» охрану. Издание сравнивает ее с секретной службой США.
Как рассказали источники, из-за угроз миллиардер ведет более изолированный образ жизни, Маск не ходит без телохранителей даже в туалет в принадлежащей ему компании X. New York Times отмечает, что миллиардер путешествует с 20 охранниками, которые бывают вооружены. Телохранители проверяют помещения, в которые должен войти бизнесмен, изучают пути подхода.
По мнению экспертов в области безопасности, Илона Маска защищают как главу государства, а не как предпринимателя.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru