СМИ: Маск тратит на охрану миллионы долларов в год

По данным газеты, Маск постоянно сталкивается с угрозами убийства и преследованиями. Бизнесмену пришлось расширить «и без того внушительную» охрану. Издание сравнивает ее с секретной службой США.

Как рассказали источники, из-за угроз миллиардер ведет более изолированный образ жизни, Маск не ходит без телохранителей даже в туалет в принадлежащей ему компании X. New York Times отмечает, что миллиардер путешествует с 20 охранниками, которые бывают вооружены. Телохранители проверяют помещения, в которые должен войти бизнесмен, изучают пути подхода.

По мнению экспертов в области безопасности, Илона Маска защищают как главу государства, а не как предпринимателя.

