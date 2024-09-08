Guardian: Илон Маск может стать первым в мире триллионером

Эксперты сделали вывод на основании того, что в последние годы состояние Маска росло в среднем на 110% в год. По данным Forbes, сейчас состояние предпринимателя составляет $241 миллиард.

Аналитики полагают, что после Маска триллионером может стать исполнительный директор американской компании Nvidia Дженсен Хуанг.

Ранее Маск заявил, что рассчитывает отправить беспилотники Starship на Марс через два года, отмечает «Радиоточка НСН».

