Маск затанцевал от предложенной конгрессменами идеи расширения полномочий DOGE

Американский бизнесмен Илон Маск затанцевал о счастья, когда узнал о способе расширить полномочия возглавляемого им Департамента эффективности государственного управления США (DOGE). Об этом Reuters рассказал сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов).

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По данным агентства, предприниматель встретился с сенаторами от Республиканской партии, которые предложили разработать процедуру аннулирования.

Данная мера известна, как «пакет отмены». Она позволяет президенту США приостанавливать выделение средств, одобренных простым большинством в Сенате и Палате представителей. В последний раз эта процедура применялась, когда главой Белого дома был Билл Клинтон.

Ранее Маск заявил, что получает угрозы в свой адрес из-за своей деятельности по сокращению государственных расходов в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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