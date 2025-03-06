Маск затанцевал от предложенной конгрессменами идеи расширения полномочий DOGE
Американский бизнесмен Илон Маск затанцевал о счастья, когда узнал о способе расширить полномочия возглавляемого им Департамента эффективности государственного управления США (DOGE). Об этом Reuters рассказал сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов).
По данным агентства, предприниматель встретился с сенаторами от Республиканской партии, которые предложили разработать процедуру аннулирования.
Данная мера известна, как «пакет отмены». Она позволяет президенту США приостанавливать выделение средств, одобренных простым большинством в Сенате и Палате представителей. В последний раз эта процедура применялась, когда главой Белого дома был Билл Клинтон.
Ранее Маск заявил, что получает угрозы в свой адрес из-за своей деятельности по сокращению государственных расходов в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Летевший из Грозного в Москву самолет подал сигнал срочности
- Российские военные впервые уничтожили в зоне СВО установку Drone Dome
- В Госдуме объяснили, почему депутаты перестали публиковать декларации о доходах
- Телетрап повредил двигатель самолета во Внуково
- Маск затанцевал от предложенной конгрессменами идеи расширения полномочий DOGE
- Адвокат защитил Киркорова, раскритикованного за награду «Певец года»
- Мирная жительница пострадала при ночной атаке на Белгородскую область
- Депутаты Госдумы заявили, что их стали атаковать мошенники
- Банкомат взорвался в отделении «Газпромбанка» в ТЦ «Свиблово» в Москве
- Юрист Русяев допустил, что Калюжный не избежит наказания за уклонение от службы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru