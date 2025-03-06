Маск затанцевал от предложенной конгрессменами идеи расширения полномочий DOGE

По данным агентства, предприниматель встретился с сенаторами от Республиканской партии, которые предложили разработать процедуру аннулирования.

Данная мера известна, как «пакет отмены». Она позволяет президенту США приостанавливать выделение средств, одобренных простым большинством в Сенате и Палате представителей. В последний раз эта процедура применялась, когда главой Белого дома был Билл Клинтон.

Ранее Маск заявил, что получает угрозы в свой адрес из-за своей деятельности по сокращению государственных расходов в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

