СМИ: Маск обсуждал возможность сделать Twitter платным
Американский миллиардер Илон Маск обсуждал возможность сделать Twitter платным, сообщает интернет-портал Platformer.
По данным портала, Маск и его советник Дэвид Сакс обсуждали идею сделать социальную сеть платной для большинства или для всех пользователей.
Также купивший социальную сеть Twitter американский предприниматель Илон Маск намерен упразднить «пожизненную» блокировку аккаунтов пользователей и уже распустил совет директоров компании.
О том, что еще ждет Twitter при Маске рассказал председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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