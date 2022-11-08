СМИ: Маск обсуждал возможность сделать Twitter платным

Также купивший социальную сеть Twitter американский предприниматель Илон Маск намерен упразднить «пожизненную» блокировку аккаунтов пользователей и уже распустил совет директоров компании.

О том, что еще ждет Twitter при Маске рассказал председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

