СМИ: Маск обсуждал возможность сделать Twitter платным

Американский миллиардер Илон Маск обсуждал возможность сделать Twitter платным, сообщает интернет-портал Platformer.

По данным портала, Маск и его советник Дэвид Сакс обсуждали идею сделать социальную сеть платной для большинства или для всех пользователей.

«Вернет ламповые времена»: Клименко рассказал о будущем Twitter при Маске

Также купивший социальную сеть Twitter американский предприниматель Илон Маск намерен упразднить «пожизненную» блокировку аккаунтов пользователей и уже распустил совет директоров компании.

О том, что еще ждет Twitter при Маске рассказал председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:TwitterИлон Маск
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры