Лукашенко: США хотят ослабить Европу и подобраться к Китаю

«Вроде не дураки военные в Америке, но это абсолютно нереально – развернуть такую войну на таком фронте», - приводит РИА Новости слова Лукашенко.

При этом он отметил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не дают возможности наладить диалог с Россией, хотя «Россия к этому готова». Лукашенко подчеркнул, что если в этом плане нужна дополнительная инициатива, то Белоруссия «всегда за».

Ранее белорусский президент заявил, что народ Украины начнет подталкивать руководство страны к переговорам с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

