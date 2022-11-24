Лукашенко: США хотят ослабить Европу и подобраться к Китаю

Соединенные Штаты хотят одним ударом ослабить Европу и через Россию подобраться к Китаю. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Образумить Зеленского»: Запад и Украина не решаются на переговоры с Москвой

«Вроде не дураки военные в Америке, но это абсолютно нереально – развернуть такую войну на таком фронте», - приводит РИА Новости слова Лукашенко.

При этом он отметил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не дают возможности наладить диалог с Россией, хотя «Россия к этому готова». Лукашенко подчеркнул, что если в этом плане нужна дополнительная инициатива, то Белоруссия «всегда за».

Ранее белорусский президент заявил, что народ Украины начнет подталкивать руководство страны к переговорам с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: president.gov.by
ТЕГИ:БелоруссияУкраинаСШААлександр Лукашенко
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