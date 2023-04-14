СМИ: Макрон подпишет закон о пенсионной реформе в течение двух дней

Президент Франции Эммануэль Макрон подпишет закон о пенсионной реформе в течение двух дней, говорится в сообщении телеканала BFMTV.

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Сообщается, что перед подписанием его одобрит Конституционный совет страны.

Первые меры законопроекта начнут действовать 1 сентября 2023 года, отмечает телеканал.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Пенсионная РеформаФранцияЭммануэль Макрон

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