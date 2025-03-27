СМИ: Макрон хочет рассказать Трампу, что Европа может сделать для Украины

Французский лидер Эммануэль Макрон после саммита в Париже, на котором будут обсуждаться гарантии безопасности для Киева, намерен рассказать главе США Дональду Трампу, что Европа может сделать для Украины, сообщает Bloomberg.

Макрон: Антироссийские санкции будут сняты при возврате к признанным границам Украины

Макрон намерен позвонить американскому коллеге после саммита. Кроме того президент Франции может потребовать обязательств от России.

Ранее Макрон заявил, что миротворцы, которых могут направить на Украину, могут дать военный ответ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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