СМИ: Макрон хочет рассказать Трампу, что Европа может сделать для Украины
27 марта 202506:17
Французский лидер Эммануэль Макрон после саммита в Париже, на котором будут обсуждаться гарантии безопасности для Киева, намерен рассказать главе США Дональду Трампу, что Европа может сделать для Украины, сообщает Bloomberg.
Макрон намерен позвонить американскому коллеге после саммита. Кроме того президент Франции может потребовать обязательств от России.
Ранее Макрон заявил, что миротворцы, которых могут направить на Украину, могут дать военный ответ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru