Корабль ВМС США атаковал летательный аппарат хуситов в Красном море
Корабль Военно-морских сил США открыл огонь по разведывательному летательному аппарату йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы).
Инцидент произошел в Красном море. Американский корабль открыл огонь из нескольких орудий, написал представитель движения Мухаммед Абдель Салям в соцсети X.
Один из снарядов упал возле судна под флагом Габона. Корабль следовал из российского порта.
Хуситы 24 декабря атаковали беспилотниками два танкера в Красном море. Суда перевозили нефть и химикаты.
США 19 декабря объявили о начале операции «Страж процветания» против хуситов, напоминает «Радиоточка НСН».
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