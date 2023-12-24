Корабль ВМС США атаковал летательный аппарат хуситов в Красном море

Корабль Военно-морских сил США открыл огонь по разведывательному летательному аппарату йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы).

СМИ: операция против хуситов в Красном море может еще больше усугубить обстановку

Инцидент произошел в Красном море. Американский корабль открыл огонь из нескольких орудий, написал представитель движения Мухаммед Абдель Салям в соцсети X.

Один из снарядов упал возле судна под флагом Габона. Корабль следовал из российского порта.

Хуситы 24 декабря атаковали беспилотниками два танкера в Красном море. Суда перевозили нефть и химикаты.

США 19 декабря объявили о начале операции «Страж процветания» против хуситов, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Википедия
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