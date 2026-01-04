СМИ: Мадуро отверг предложение США уйти в изгнание в Турцию
Власти США незадолго до операции по захвату предлагали президенту Венесуэлы Николасу Мадуро уйти в изгнание в Турцию, покинув пост, однако он отказался. Об этом сообщило издание РБК.
Сообщается также, что Мадуро предложил США в середине ноября, что покинет свой пост в течение двух-трех лет, однако в Вашингтоне потребовали его немедленного ухода.
Напомним, американская армия нанесла удары по Венесуэле 3 января. Мадуро вместе с супругой Силией Флорес захватили и вывезли из страны.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что жесткие условия этапирования Мадуро объясняются тем, что его перевозили как опасного заключенного.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФССП: В 2025 году из России выдворили более 54 тысяч мигрантов
- МВД: В ДТП на трассе М-4 «Дон» погибли четыре человека
- СМИ: Мадуро отверг предложение США уйти в изгнание в Турцию
- Минобороны: Российская армия взяла под контроль населенный пункт Подолы
- Депутат Свинцов рассказал о споре в Госдуме насчет искусственного интеллекта
- Москвичам пообещали 20-градусные морозы
- КНДР запустила не менее двух ракет в сторону Японского моря
- СК: Число жертв при теракте в Хорлах увеличилось до 29 человек
- От шпионов до киберпанка в СССР: Названы самые ожидаемые видеоигры 2026 года
- СМИ: Президент «Ленкома» Варшавер перенес операцию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru