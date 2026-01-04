СМИ: Мадуро отверг предложение США уйти в изгнание в Турцию

Власти США незадолго до операции по захвату предлагали президенту Венесуэлы Николасу Мадуро уйти в изгнание в Турцию, покинув пост, однако он отказался. Об этом сообщило издание РБК.

Сообщается также, что Мадуро предложил США в середине ноября, что покинет свой пост в течение двух-трех лет, однако в Вашингтоне потребовали его немедленного ухода.