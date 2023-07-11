СМИ: Мадонна перенесет американскую часть турне

Певица из США Мадонна намерена перенести американскую часть мирового турне, сообщила она в соцсетях.

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Гастроли начнутся с осенних концертов в Европе. По словам исполнительницы, она идет на поправку. Мадонна поблагодарила за поддержку своих поклонников.

Ее первый европейский концерт должен состояться в Лондоне 14 октября. Турне должно было начаться 15 июля в Ванкувере.

Ранее певица обратилась к поклонникам и пообещала, что постарается как можно скорее вернуться на сцену, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости, Алексей Даничев
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