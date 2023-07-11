СМИ: Мадонна перенесет американскую часть турне

Гастроли начнутся с осенних концертов в Европе. По словам исполнительницы, она идет на поправку. Мадонна поблагодарила за поддержку своих поклонников.

Ее первый европейский концерт должен состояться в Лондоне 14 октября. Турне должно было начаться 15 июля в Ванкувере.

Ранее певица обратилась к поклонникам и пообещала, что постарается как можно скорее вернуться на сцену, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

