TMZ: Певица Мадонна может не восстановиться после болезни перед мировым турне

По данным портала, артистка сейчас практически не встает с кровати.

Ранее менеджер исполнительницы Гай Осири сообщал, что Мадонна попала в больницу с бактериальной инфекцией. По его словам, у певицы развилась бактериальная инфекция, из-за которой она несколько дней провела в отделении интенсивной терапии.

В конце июня телеканал CNN сообщил о выписке певицы из больницы, напоминает RT.

