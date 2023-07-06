TMZ: Певица Мадонна может не восстановиться после болезни перед мировым турне

Американская поп-певица Мадонна может не успеть восстановиться после болезни перед стартом её мирового турне, сообщил портал TMZ со ссылкой на источники в ее окружении.

Певицу Мадонну госпитализировали из-за инфекции

По данным портала, артистка сейчас практически не встает с кровати.

Ранее менеджер исполнительницы Гай Осири сообщал, что Мадонна попала в больницу с бактериальной инфекцией. По его словам, у певицы развилась бактериальная инфекция, из-за которой она несколько дней провела в отделении интенсивной терапии.

В конце июня телеканал CNN сообщил о выписке певицы из больницы, напоминает RT.

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ФОТО: Youtube.com/Madonna
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