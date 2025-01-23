СМИ: Лувру нужен серьезный ремонт из-за изношенности здания

Как говорится в письме директора учреждения Лоранс Де Кар в адрес министра культуры Франции Рашиды Дати, необходимы масштабные работы. Перечисляются создающие угрозу проникновения воды сильные разрушения и колебания температур, которые могут навредить сохранности выставляемых в музее работ.

Де Кар также указала на недостаток мест отдыха для гостей музея и несоответствие его продовольственного снабжения и санитарных условий международным стандартам. При этом Лувр рассчитан на 4 миллиона посетителей в год, однако фактически принимает до 8,7 миллиона.

Сегодня музей остается самым посещаемым в мире.

Ранее журналист и музыкальный критик Илья Легостаев в эфире НСН объяснил, почему Лувр поднял свой рейтинг благодаря Бейонсе и Jay-Z.

