СМИ: Лувру нужен серьезный ремонт из-за изношенности здания

Парижскому музею Лувр нужен серьезный ремонт из-за сильной изношенности здания, сообщает Parisien.

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Как говорится в письме директора учреждения Лоранс Де Кар в адрес министра культуры Франции Рашиды Дати, необходимы масштабные работы. Перечисляются создающие угрозу проникновения воды сильные разрушения и колебания температур, которые могут навредить сохранности выставляемых в музее работ.

Де Кар также указала на недостаток мест отдыха для гостей музея и несоответствие его продовольственного снабжения и санитарных условий международным стандартам. При этом Лувр рассчитан на 4 миллиона посетителей в год, однако фактически принимает до 8,7 миллиона.

Сегодня музей остается самым посещаемым в мире.

Ранее журналист и музыкальный критик Илья Легостаев в эфире НСН объяснил, почему Лувр поднял свой рейтинг благодаря Бейонсе и Jay-Z.

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ФОТО: Pixabay
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