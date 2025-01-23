СМИ: Лувру нужен серьезный ремонт из-за изношенности здания
Парижскому музею Лувр нужен серьезный ремонт из-за сильной изношенности здания, сообщает Parisien.
Как говорится в письме директора учреждения Лоранс Де Кар в адрес министра культуры Франции Рашиды Дати, необходимы масштабные работы. Перечисляются создающие угрозу проникновения воды сильные разрушения и колебания температур, которые могут навредить сохранности выставляемых в музее работ.
Де Кар также указала на недостаток мест отдыха для гостей музея и несоответствие его продовольственного снабжения и санитарных условий международным стандартам. При этом Лувр рассчитан на 4 миллиона посетителей в год, однако фактически принимает до 8,7 миллиона.
Сегодня музей остается самым посещаемым в мире.
Ранее журналист и музыкальный критик Илья Легостаев в эфире НСН объяснил, почему Лувр поднял свой рейтинг благодаря Бейонсе и Jay-Z.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Лувру нужен серьезный ремонт из-за изношенности здания
- СМИ: Запад начнет готовиться к новому конфликту с Москвой после Украины
- В Госдуме призвали Трампа не разговаривать с Россией языком силы
- Солнце выбросило черную плазму
- Мизулина обвинила Трампа в кощунстве
- В Госдуме заявили об индексации страховых пенсий в феврале
- Трамп запретил въезд нелегалов через южную границу США
- СМИ: Белый дом отстранил от работы сотрудников, отвечающих за Украину
- Взявший у Зеленского интервью американский блогер намерен поговорить с Путиным
- Полянский: В силах Трампа остановить злонамеренную политику США на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru