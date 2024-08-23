СМИ: Лопес в ходе развода с Аффлеком попросила вернуть ей девичью фамилию

По данным издания, певица, выходя замуж в 2022 году, сменила фамилию Лопес на Аффлек, но этот факт супруги решили не афишировать. Как отмечается, для 55-летней Дженнифер и четвертый брак стал неудачным.

Ранее стало известно, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек продают свой особняк, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

