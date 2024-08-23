СМИ: Лопес в ходе развода с Аффлеком попросила вернуть ей девичью фамилию
23 августа 202417:08
В заявлении в суд, поданном певицей Дженнифер Лопес на развод с актером и сценаристом Беном Аффлеком, истица попросила вернуть ей прежнюю фамилию, сообщает The Daily Mail.
По данным издания, певица, выходя замуж в 2022 году, сменила фамилию Лопес на Аффлек, но этот факт супруги решили не афишировать. Как отмечается, для 55-летней Дженнифер и четвертый брак стал неудачным.
Ранее стало известно, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек продают свой особняк, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru