СМИ: Литва недовольна позицией ЕС по транзиту в Калининград

Ранее издание сообщило, что Германия настаивает на снятии запрета на перевозку товаров в российский регион, и ЕС может вскоре опубликовать уточнение, в котором объяснит, что антироссийские санкции не затрагивают перевозки в Калининград.

По данным Spiegel, таким образом Еврокомиссия позволяет Вильнюсу «отступить, сохранив лицо». Однако литовские власти воспринимают этот шаг «как поражение». Как подчеркнул неназванный литовский чиновник, Германия с момента введения ограничений на транзит 18 июня «оказывала давление на Еврокомиссию, чтобы Калининград не попал под санкции».

Издание отмечает, что последствия разногласий с Россией ощутит на себе в основном сама Литва. В частности, Литовские железные дороги ожидают в 2022 году убытков в размере 150 млн евро и сокращения двух из девяти тысяч сотрудников компании.

