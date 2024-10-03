СМИ: Лидера «Хезболлы» Хасана Насралла похоронят 4 октября
3 октября 202413:57
Лидера движения «Хезболла» Хасана Насраллу, погибшего в результате удара израильских ВВС по штабу ливанского шиитского движения «Хезболла» в Бейруте, похоронят в пятницу, 4 октября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на иранские СМИ.
При этом, они не указали ни время и ни место погребальной церемонии.
Насралла погиб 27 октября 2024 года в возрасте 64 лет.
Ранее в движении «Хезболла» заявили о продолжении работы после гибели Насраллы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru