СМИ: Лидера «Хезболлы» Хасана Насралла похоронят 4 октября

Лидера движения «Хезболла» Хасана Насраллу, погибшего в результате удара израильских ВВС по штабу ливанского шиитского движения «Хезболла» в Бейруте, похоронят в пятницу, 4 октября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на иранские СМИ.

Число жертв в Ливане от израильских ударов превысило 1 800 человек

При этом, они не указали ни время и ни место погребальной церемонии.

Насралла погиб 27 октября 2024 года в возрасте 64 лет.

Ранее в движении «Хезболла» заявили о продолжении работы после гибели Насраллы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ЛиванИранСМИПохороны

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