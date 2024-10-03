СМИ: Лидера «Хезболлы» Хасана Насралла похоронят 4 октября

При этом, они не указали ни время и ни место погребальной церемонии.

Насралла погиб 27 октября 2024 года в возрасте 64 лет.

Ранее в движении «Хезболла» заявили о продолжении работы после гибели Насраллы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

