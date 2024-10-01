Число жертв в Ливане от израильских ударов превысило 1 800 человек

С октября прошлого года жертвами израильских бомбардировок стали 1 873 человека. В документе также сообщается о 9 134 мирных жителях, получивших ранения в результате воздушных ударов, следует из отчета Управления чрезвычайных ситуаций при правительстве Ливана.

За последние 24 часа атаки израильской авиации унесли жизни 95 человек и ранили 172. Всего за двое суток зарегистрировано 140 ударов, нанесенных по различным районам Ливана.

В результате ударов Израиля по Ливану погибли более 90 человек

27 сентября в результате израильского авиаудара по пригородам Бейрута погибли лидер «Хезболлы» Насралла Хасан и несколько высокопоставленных членов организации. Спустя несколько дней, 1 октября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале наземной операции в южных приграничных районах Ливана, направленной против «Хезболлы».

Операцию в ЦАХАЛ охарактеризовали как «локальную» и «ограниченную», однако подробности о ходе рейдов пока не разглашаются, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ZUMA / ТАСС
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