Число жертв в Ливане от израильских ударов превысило 1 800 человек
С октября прошлого года жертвами израильских бомбардировок стали 1 873 человека. В документе также сообщается о 9 134 мирных жителях, получивших ранения в результате воздушных ударов, следует из отчета Управления чрезвычайных ситуаций при правительстве Ливана.
За последние 24 часа атаки израильской авиации унесли жизни 95 человек и ранили 172. Всего за двое суток зарегистрировано 140 ударов, нанесенных по различным районам Ливана.
27 сентября в результате израильского авиаудара по пригородам Бейрута погибли лидер «Хезболлы» Насралла Хасан и несколько высокопоставленных членов организации. Спустя несколько дней, 1 октября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале наземной операции в южных приграничных районах Ливана, направленной против «Хезболлы».
Операцию в ЦАХАЛ охарактеризовали как «локальную» и «ограниченную», однако подробности о ходе рейдов пока не разглашаются, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мизулина выступила против блокировки Discord
- Пользователи Telegram сообщают о масштабном сбое мессенджера
- СМИ: Иран выпустил по Израилю около 400 ракет
- Число жертв в Ливане от израильских ударов превысило 1 800 человек
- Израильская армия заявила о запуске ракет со стороны Ирана
- Израиль убил командира «Хезболлы», организовавшего поставки вооружений из Ирана
- Сергей Жуков рассказал, как его сын получил главную роль в фильме «Руки Вверх!»
- Полиция Израиля заявила о стрельбе в арабском районе Тель-Авива
- Комиссия РАН по борьбе с лженаукой назвала недопустимым запрет изучения теории Дарвина в школах
- СМИ: Израиль обсуждает возможность телефонного разговора Путина и Нетаньяху
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru