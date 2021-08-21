СМИ: лидер политофиса «Талибана» прибыл в Кабул на переговоры о правительстве

Лидер политического крыла радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) Абдул Гани Барадар прибыл в Кабул на переговоры о создании правительства. Об этом сообщает агентство Franсe-Press со ссылкой на одного из высокопоставленных представителей радикалов.

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«Он будет в Кабуле, чтобы провести встречи <...> для создания инклюзивного правительства», — цитирует сообщение ТАСС.

Другие подробности визита Барадара не приводятся.

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ФОТО: кадр из видео
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