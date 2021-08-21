«Талибан» представит новую систему управления Афганистаном
Радикальное движение «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) в ближайшее время представит новую систему, в соответствии с которой будет управлять Афганистаном. Об этом заявил представитель талибов в интервью агентству Reuters.
По его словам, эксперты в области права, религии и внешней политики представят новую систему управления страной в ближайшие недели. Новая форма управления Афганистаном будет направлена на защиту интересов всего населения.
Кроме того, представитель талибов добавил, что движение обсуждает на переговорах обеспечение вывода западных войск на дружественных условиях.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,7 млн+41 872 / сут.
Умерли
173 тыс.+1 604 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+39 120 / сут.
- «Талибан» представит новую систему управления Афганистаном
- Пушков отреагировал на «истерику» Климкина, пожелавшего «остановить Россию»
- Кинолог перечислил правила поведения при встрече с бродячими собаками
- На юге Китая зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9
- В американском Конгрессе призвали к импичменту Байдена по трем статьям
- В Сирии российские «Бук-М2Э» и «Панцирь-С» успешно отразили 22 израильские ракеты
- Землетрясение магнитудой 4,4 произошло у берегов Индонезии
- США ввели ограничения против официальных лиц Никарагуа
- Байден обсудил Афганистан с эмиром Катара
- СМИ: В Афганистане талибы избили британскую семью
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru