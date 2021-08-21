«Талибан» представит новую систему управления Афганистаном

Радикальное движение «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) в ближайшее время представит новую систему, в соответствии с которой будет управлять Афганистаном. Об этом заявил представитель талибов в интервью агентству Reuters.

СМИ: Талибы заявили о возобновлении переговоров о создании правительства

По его словам, эксперты в области права, религии и внешней политики представят новую систему управления страной в ближайшие недели. Новая форма управления Афганистаном будет направлена на защиту интересов всего населения.

Кроме того, представитель талибов добавил, что движение обсуждает на переговорах обеспечение вывода западных войск на дружественных условиях.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: кадр из видео
ТЕГИ:АфганистанТалибан
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры