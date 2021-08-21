«Талибан» представит новую систему управления Афганистаном

По его словам, эксперты в области права, религии и внешней политики представят новую систему управления страной в ближайшие недели. Новая форма управления Афганистаном будет направлена на защиту интересов всего населения.

Кроме того, представитель талибов добавил, что движение обсуждает на переговорах обеспечение вывода западных войск на дружественных условиях.

