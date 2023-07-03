СМИ: Латвия возобновит выдачу виз россиянам, приостановленную из-за мятежа Пригожина
Власти Латвии приняли решение возобновить выдачу виз гражданам РФ, которая была приостановлена из-за мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
Как пишет Delfi со ссылкой на пресс-службу МИД республики, заявление смогут подать члены семей граждан и неграждан Латвии, а также граждан стран Евросоюза, Европейской экономической зоны или Швейцарии.
Отмечается, что принимать документы от россиян в дипломатических и консульских представительствах Латвии за рубежом, в том числе на гуманитарные визы, начнут с 4 июля.
Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что республика перестанет выдавать все типы виз россиянам из-за ситуации в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru