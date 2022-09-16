СМИ: Латвия может лишиться зимних видов спорта из-за энергокризиса
Латвия на фоне энергетического кризиса готовится отказаться от зимних видов спорта. Об этом сообщает Latvijas Zinas.
По данным издания, ледовые арены страны не выдерживают финансовой нагрузки. При этом хоккей и фигурное катание — одни из самых популярных видов спорта в Латвии.
Как сообщил глава владеющей ареной «Курбадс» компании Kurbads un Ko Андис Пиканс, электроэнергия составляет 70% расходов холла; в последнее время платежи выросли с 6-10 тысяч до 30-40 тысяч евро в месяц. Пиканс отметил, что «в долгосрочной перспективе» предприятие не сможет себе позволить содержать арену, и ледовый спорт с такими энергозатратами «просто вымрет».
В Kurbads un Ko указали, что проинформировали о трудностях Федерацию хоккея Латвии и отвечающее за развитие спорта Министерство образования и науки. По данным компании, ледовым аренам необходима государственная поддержка, чтобы в ближайшие месяцы площадки «могли выжить в надежде, что цены упадут, рынок нормализуется».
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