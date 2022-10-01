СМИ: Куба попросила помощи у США в связи с ураганом «Иэн»

Газета отмечает, что подобный запрос стал неожиданностью: отношения Гаваны и Вашингтона в последние годы остаются напряженными.

«Если США окажут Кубе гуманитарную помощь, это будет настоящий [дипломатический] прорыв», — заявил специалист по вопросам Кубы из Американского университета в Вашингтоне Уильям Леогранде.

По данным The Wall Street Journal, американская сторона продолжает переписку с кубинскими властями для уточнения объема помощи. Ожидается, что Гавана направит ресурсы в первую очередь на восстановление важнейших объектов и элементов инфраструктуры.

Ураган «Иэн» во вторник усилился до третьей категории из пяти по шкале Саффира-Симпсона. Из-за циклона вся территория Кубы осталась без электроснабжения, в провинциях Артемиса, Гавана и Пинар-дель-Рио зафиксировали значительный материальный ущерб. Почти 40 тысяч человек были эвакуированы из-за стихии.

