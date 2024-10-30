СМИ: Король Карл III провел три дня в оздоровительном центре на юге Индии

Король Великобритании Карл III вместе с королевой Камиллой посетил центр холистического здоровья в Бангалоре на юге Индии, сообщает агентство PTI со ссылкой на источники.

Супруги провели там три дня, принимая оздоровительные процедуры, включающие йогу, медитацию и натуропатические практики. Королевская пара следовала специальной диете и включила в программу визита прогулки и посещение органической фермы.

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Ранее Карл III уже посещал этот центр: в 2019 году он отпраздновал здесь свой 71-й день рождения. По данным британских СМИ, визит носил частный характер и не был официально анонсирован. В конце октября Карл III завершил 11-дневное турне по Австралии и Самоа, которое, по словам представителей дворца, помогло королю набраться сил и укрепить здоровье.

Букингемский дворец ранее сообщил, что в начале года у Карла III был диагностирован рак, после чего он временно приостановил большинство публичных обязанностей. Точная природа диагноза не раскрывается, но, несмотря на болезнь, король постепенно возвращается к публичной деятельности, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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