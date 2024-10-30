СМИ: Король Карл III провел три дня в оздоровительном центре на юге Индии

Ранее Карл III уже посещал этот центр: в 2019 году он отпраздновал здесь свой 71-й день рождения. По данным британских СМИ, визит носил частный характер и не был официально анонсирован. В конце октября Карл III завершил 11-дневное турне по Австралии и Самоа, которое, по словам представителей дворца, помогло королю набраться сил и укрепить здоровье.

Букингемский дворец ранее сообщил, что в начале года у Карла III был диагностирован рак, после чего он временно приостановил большинство публичных обязанностей. Точная природа диагноза не раскрывается, но, несмотря на болезнь, король постепенно возвращается к публичной деятельности, передает «Радиоточка НСН».